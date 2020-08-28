الكرملين: الأوضاع الراهنة في بيلاروسيا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي
موسكو - أ ش أ
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأحداث التي تشهدها بيلاروسيا حاليًا لا يمكن إلا أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي، مع النظر إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه بات واضحًا أن ما يحدث في بيلاروسيا الآن لا يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية او استقرار اقتصادي، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين في إطار العمل داخل جمعيات الاندماج، والاتحاد الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين موسكو ومينسك...واصفًا الأزمة في بيلاروسيا بأنها "تثير القلق".
وأشار المتحدث إلى أن روسيا تتمتع بحد كبير من الأمان الاقتصادي، الأمر الذي يُمكن من الحفاظ على جميع العمليات الاقتصادية في حالة مستقرة.
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