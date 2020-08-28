أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الكرملين: الأوضاع الراهنة في بيلاروسيا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي

04:29 م الجمعة 28 أغسطس 2020
الكرملين: الأوضاع الراهنة في بيلاروسيا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأحداث التي تشهدها بيلاروسيا حاليًا لا يمكن إلا أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي، مع النظر إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه بات واضحًا أن ما يحدث في بيلاروسيا الآن لا يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية او استقرار اقتصادي، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين في إطار العمل داخل جمعيات الاندماج، والاتحاد الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين موسكو ومينسك...واصفًا الأزمة في بيلاروسيا بأنها "تثير القلق".

وأشار المتحدث إلى أن روسيا تتمتع بحد كبير من الأمان الاقتصادي، الأمر الذي يُمكن من الحفاظ على جميع العمليات الاقتصادية في حالة مستقرة.

هذا المحتوى من

ديمتري بيسكوف بيلاروسيا

الخبر التالى:

موسكو: واشنطن فرضت عقوبات على علماء روس طوروا لقاحًا ضد "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هنا وقعت "مذبحة قنا".. الصور الأولى من داخل منزل الشقيقتين المذبوحتين في قنا