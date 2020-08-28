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السفير السوري لدى بيروت يعلن حرص بلاده على التكامل مع لبنان

03:15 م الجمعة 28 أغسطس 2020
السفير السوري لدى بيروت يعلن حرص بلاده على التكامل مع لبنان

أرشيفية

بيروت - (د ب أ ):

أعلن سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، اليوم الجمعة، حرص بلاده على التكامل مع لبنان لما فيه من مصلحة وأمن مشترك، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه.

وقال السفير السوري إن بلاده "حريصة على التكامل مع لبنان لما فيه من مصلحة وأمن مشترك، ولا يمكن أن ينأي أي من البلدين بنفسه عن الآخر".

وأضاف" توافقنا على التعاون والخروج من تداعيات الانفجار (في مرفأ بيروت) برؤية مشتركة"، مؤكّداً "التعاون مع السلطات اللبنانية لإيصال المساعدات إلى لبنان التي تمر عبر سوريا من البلدان الشقيقة".

وأشار إلى أن "الزيارة هي للإطمئنان والتواصل والاطلاع منه على ما توصل إليه لبنان في إطار الخروج من تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروع"، معتبراً "أن ما أصاب لبنان أصاب سوريا بالمباشر".

وتابع السفير علي "وجب التعاون المشترك لا سيما في مجال التنسيق الأمني المشترك لتفادي أي تداعيات يخطط لها في كلا البلدين".

ونقل السفير علي عن الوزير وهبه حرصه على التنسيق والتكامل مع سوريا.

السفير السوري لبنان

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