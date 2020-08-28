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بدء الحديث في البرلمان الأوروبي عن شراء اللقاح الروسي ضد كورونا

10:36 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
بدء الحديث في البرلمان الأوروبي عن شراء اللقاح الروسي ضد كورونا

البرلمان الأوروبي

وكالات:

تحدث عضو البرلمان الأوروبي نيكولاي غونزاليس كاساريس، على مستوى رسمي، عن شراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأرسل كاساريس طلبا بهذا الخصوص إلى المفوضية الأوروبية، اطلعت قناة RT على نسخة منه.

وأعرب البرلماني الأوروبي عن قلقه، بخصوص هل تتوفر لدى الاتحاد الأوروبي إمدادات كافية من اللقاح ضد الإنفلونزا، التي قد يتزامن تفشيها مع موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما حدث مع الموجة الأولى من الوباء في يناير - فبراير 2020.

وتساءل كاساريس عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء تطعيم جماعي للسكان، وما إذا كانت المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية شراء لقاح ضد فيروس كورونا من روسيا.

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