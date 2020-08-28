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ترامب: بايدن مدمر للوظائف في أمريكا

06:29 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
ترامب: بايدن مدمر للوظائف في أمريكا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجماته على الديمقراطيين محذرا من أنهم في حالة فوزهم بالانتخابات، فإن البلاد ستخسر وظائف لصالح دول أخرى ، بما في ذلك الصين.

وقال ترامب مساء الخميس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "جو بايدن ليس منقذا لروح أمريكا، إنه مدمر لوظائف أمريكا، وإذا أتيحت له الفرصة فسيكون مدمر عظمة أمريكا".

واتهم ترامب بايدن "بنقل وظائف البلاد إلى الصين"، وادعى للعمال أن منافسه "قضى حياته المهنية بأكملها في نقل أحلامهم إلى الخارج".

دونالد ترامب أمريكا جو بايدن الصين

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