ترامب: بايدن مدمر للوظائف في أمريكا
واشنطن - (د ب أ):
صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجماته على الديمقراطيين محذرا من أنهم في حالة فوزهم بالانتخابات، فإن البلاد ستخسر وظائف لصالح دول أخرى ، بما في ذلك الصين.
وقال ترامب مساء الخميس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "جو بايدن ليس منقذا لروح أمريكا، إنه مدمر لوظائف أمريكا، وإذا أتيحت له الفرصة فسيكون مدمر عظمة أمريكا".
واتهم ترامب بايدن "بنقل وظائف البلاد إلى الصين"، وادعى للعمال أن منافسه "قضى حياته المهنية بأكملها في نقل أحلامهم إلى الخارج".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان