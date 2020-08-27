مجلة أمريكية: واشنطن توقف بعض مساعداتها لإثيوبيا بسبب سد النهضة

كتب - محمد عطايا:

تستعد الإدارة الأمريكية إلى وقف بعض المساعدات الخارجية إلى إثيوبيا، والتي تصل إلى ما يقرب من 130 مليون دولار، بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته مجلة "فورين بوليسي".

وقالت المجلة الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، وافق على خطة وقف مساعدات خارجية لإثيوبيا، لافتة إلى أن القرار اتخذ هذا الأسبوع، وقد يؤثر على ما قيمته 130 مليون دولار.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرًا، نتيجة التعنت الإثيوبي أمام مطلبي القاهرة والخرطوم ضرورة التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ونقلت المجلة الأمريكية، عن مسؤولين ومساعدين في الكونجرس، قولهم إن وقف المساعدات إلى إثيوبيا سيؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا التي تنفذ حاليًا خططًا لملء السد.

وأضاف المسؤولون أن المساعدات المقرر وقفها تشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع، لافتين إلى أن التخفيضات لن تؤثر على تمويل الولايات المتحدة للإغاثة الإنسانية الطارئة، أو المساعدات الغذائية، أو البرامج الصحية التي تهدف إلى التصدي لفيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

فيما أكد مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال هناك أملًا في المفاوضات، وطريقا قابلا للتطبيق للمضي قدمًا في المباحثات بين الدول الثلاث.

ورجحت "فورين بوليسي" أن يواجه قرار وقف المساعدات معارضة حادة في الكونجرس، برغم تأكيد مسؤولين أمريكيين بوزارة الخارجية أنه لا يمكن أن تسوء العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا.

وقال أحد أعضاء الكونجرس لمجلة "فورين بوليسي "، اليوم الخميس "هذه طريقة غير منطقية (وقف المساعدات الخارجية) لإظهار اهتمامك لصديق".

فيما شكك بعض المسؤولين الأمريكيين حول فاعلية تخفيضات التمويل الأمريكي لإثيوبيا، لافتين إلى أنه لا يمكن أن يغير الموقف التفاوضي لإثيوبيا، بسبب الأهمية السياسية والثقافية للسد.

كان السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أكد أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم.

كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول "سد النهضة".