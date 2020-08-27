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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 14937

08:57 م الخميس 27 أغسطس 2020
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 14937

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى14937 إصابة بعد تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 689 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 146.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 146 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 83 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 4133.

وكان مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا كبيرا منذ أكثر من شهر.

لبنان فيروس كورونا بيروت وزارة الصحة

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