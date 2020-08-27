مقتل أربعة من عناصر الجيش المالي في هجوم إرهابي
باماكو - (أ ش أ):
أعلنت القوات المسلحة المالية، أن أربعة من عناصر الجيش المالي لقوا مصرعهم، وجرح 12 آخرون، على أيدي إرهابيين نصبوا كمينًا لعناصر الجيش.
وأوضح بيان للقوات المسلحة المالية، اليوم الخميس، أن تلك العملية الإرهابية أسفرت - في حصيلة أولية - عن مقتل أربعة أفراد من القوات المسلحة المالية، وإصابة 12 آخرين وأضرار مادية جسيمة.
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