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روسيا تبحث هاتفيا الوضع في لبنان مع رئيس التيار الوطني الحر

03:37 م الخميس 27 أغسطس 2020
روسيا تبحث هاتفيا الوضع في لبنان مع رئيس التيار الوطني الحر

ميخائيل بوجدانوف

موسكو - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الوضع في لبنان مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين ناقشا قضايا تطوير العلاقات الروسية اللبنانية، بما في ذلك الاتصالات بين المؤسسات الاجتماعية والسياسية.

وأضاف البيان أن بوجدانوف وباسيل بحثا أيضا الجهود اللازمة لتجاوز تداعيات الانفجار المدمر، الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

وأكدت الخارجية الروسية أنه جرى التركيز خلال الاتصال الهاتفي على مهمة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على العمل في أقرب وقت ممكن".

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