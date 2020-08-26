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فرنسا: وزير الداخلية يدافع عن حق النساء في تعرية صدورهن على الشاطئ

06:34 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
فرنسا: وزير الداخلية يدافع عن حق النساء في تعرية صدورهن على الشاطئ

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

لندن (بي بي سي)

أبدى زير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين انزعاجه من سلوك رجال شرطة تجاه مجموعة من النساء أثناء جولة لهم بشاطئ سانت ماري على البحر المتوسط .

و كان ثلاثة ضباط شرطة طلبوا من مجموعة من النساء تغطية صدورهن بعد شكوى تقدمت بها عائلة ضد النساء عاريات الصدر باعتباره سلوكا غير مناسب مع وجود أطفال على الشاطئ.

وقوبل طلب رجال الشرطة من النساء بغضب شديد، وغرد الوزير دارمانين، لرفض ذلك السلوك، قائلا: "الحرية سلعة ثمينة"، وأضاف أنه من الخطأ أن يُطلب من النساء التستر بهذه الطريقة.

والعُري شبه الكامل على الشواطئ الفرنسية أمر قانوني و مسموح به، لكن يمكن للسلطات المحلية حظر هذه الظاهرة عبر التوجيه والإرشادات.

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