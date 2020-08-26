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المكسيك: أكثر من نصف مليون إصابة و61 ألفا و450 بكورونا

06:26 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
المكسيك: أكثر من نصف مليون إصابة و61 ألفا و450 بكورونا

المكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 568 ألفا 621 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا اليوم الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في المكسيك 61 ألفا و450 حالة بينما تعافى 469 ألفا و206 مرضى من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ومر نحو 25 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

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