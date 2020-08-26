أردوغان يواصل التعنّت: عازمون على نيل حقوقنا في البحار الثلاثة

وكالات:

استمرارًا لسياسة التعنّت والتصعيد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في البحار المتوسط وإيجه والأسود.

وأضاف أردوغان في خطاب، خلال مراسم احتفال بالذكرى السنوية الـ949 للانتصار بمعركة ملاذكرد، بولاية موش جنوب شرقي تركيا: "لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير، لكننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا"، حسبما نقلت "الأناضول".

وشدد على أن "تركيا لن تمنح الفرصة المناسبة للدول المتربصة بها"، ودعا نظرائه في البحر المتوسط "للاتزان والابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى الزوال".

وتابع أردوغان: "نريد أن يدرك الجميع بأن تركيا لم تعد دولة يختبر صبرها وحزمها وإمكاناتها وشجاعتها بعد اليوم".

وأكد على أن الجهات التي لا تستطيع حتى أن تكون وريثة لبيزنطة، تسند ظهرها اليوم إلى الأوروبيين وتسعى وراء الظلم والممارسات غير الشرعية والقرصنة.

ولفت إلى أن هذا الأمر إنما يدل على أن هذه الجهات لم تستخلص الدروس من التاريخ.

وفي وقت سابق، جدّد اردوغان رفضه التراجع في شرق المتوسط مهدداً اليونان بدفع "الضريبة". وقال إنه ليس من حق اليونان الإعلان عن مناورات، مؤكدا أن هذه الخطوة "منافية لقانون البحار ولمبدأ حسن الجوار".

وأضاف أردوغان أن اليونان لا يحق لها أن تصدر إعلان "نافتيكس" كالذي أصدرته اليوم، مشيراً إلى أنه من الآن فصاعدا أي توتر سيحدث سببه هو اليونان وليس بلاده.

وأوضح أردوغان أنه تم تمديد عمل سفينة "أوروتش رئيس" حتى 27 أغسطس الجاري، مبينا أن هناك مؤشرات بأن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يشير إلى وجود مورد أكبر بكثير.