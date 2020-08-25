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الجيش الإسرائيلي يجدد إطلاق القنابل الضوئية ويجري مسحًا بالأسلحة قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

11:21 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الجيش الإسرائيلي يجدد إطلاق القنابل الضوئية ويجري مسحًا بالأسلحة قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، إطلاق النقابل الضوئية، قرب الحدود مع لبنان، معلنًا عن استنفار أمني بقوات الجيش على حدود لبنان مقابل منطقة مارون الراس بعد الاشتباه بعملية تسلل، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وطلب الجيش الإسرائيلي، من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، وأغلق كافة المحاور الحدودية مع لبنان.

وأعلن حادث أمني قرب الحدود اللبنانية، وأغلق بعض الطرقات، حسبكا ذكرت سكاي نيوز عربية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، فوق المناطق الواقعة قرب الحدود مع لبنان، فيما أطلق الجيش القنابل المضيئة، بعد سماع دوي انفجار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجيش استنفر قواته بعد سماع دوي انفجار عند الحدود اللبنانية، وأطلق عددًا من القنابل الضوئية.

ويجري جيش الاحتلال مسحًا واسعًا بالأسلحة الآلية، للمنطقة تحسبًا لتسلل عناصر إلى بلدة كريات شمونة، الواقعت على الحدود اللبنانية.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

ونشر شمعون آران، محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر القنابل الضوئية التي أطلقها جيش الاحتلال.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "حادث أمني على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وأطلق الجيش، عشرات القنابل الضوئية على الحدود الشمالية، بعد سماع دوي إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، وتفحص إمكانية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وإغلق بعض الشوارع، والمحاور قرب الحدود مع لبنان.

وذكر محللون سياسيون إسرائيليون لقناة "سكاي نيوز" أنه لا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت عملية تسلل أم رد من حزب الله على مقتل قيادي للحركة اللبنانية في سوريا في يوليو الماضي.

وأكد السياسيون، أن لبنان لن يحتمل الرد الإسرائيلي حال التأكد من أن هناك عملية يقوم بها عناصر حزب الله.

وذكرت "القناة 12" العبرية، أن الحادث الأمني جد بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إجازة في فندق بالشمال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الحدود اللبنانية لبنان

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