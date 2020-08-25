الجيش الإسرائيلي يجدد إطلاق القنابل الضوئية ويجري مسحًا بالأسلحة قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

وكالات

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، إطلاق النقابل الضوئية، قرب الحدود مع لبنان، معلنًا عن استنفار أمني بقوات الجيش على حدود لبنان مقابل منطقة مارون الراس بعد الاشتباه بعملية تسلل، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وطلب الجيش الإسرائيلي، من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، وأغلق كافة المحاور الحدودية مع لبنان.

وأعلن حادث أمني قرب الحدود اللبنانية، وأغلق بعض الطرقات، حسبكا ذكرت سكاي نيوز عربية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، فوق المناطق الواقعة قرب الحدود مع لبنان، فيما أطلق الجيش القنابل المضيئة، بعد سماع دوي انفجار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجيش استنفر قواته بعد سماع دوي انفجار عند الحدود اللبنانية، وأطلق عددًا من القنابل الضوئية.

ويجري جيش الاحتلال مسحًا واسعًا بالأسلحة الآلية، للمنطقة تحسبًا لتسلل عناصر إلى بلدة كريات شمونة، الواقعت على الحدود اللبنانية.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

ونشر شمعون آران، محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر القنابل الضوئية التي أطلقها جيش الاحتلال.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "حادث أمني على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وأطلق الجيش، عشرات القنابل الضوئية على الحدود الشمالية، بعد سماع دوي إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، وتفحص إمكانية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وإغلق بعض الشوارع، والمحاور قرب الحدود مع لبنان.

حادث أمني على الحدود الشمالية

بين إسرائيل ولبنان⁦🇱🇧⁩



جيش الدفاع الإسرائيلي 🇮🇱⁩ أطلق عشرات القنابل الضوئية على الحدود الشمالية

بعد سماع دوي إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية

تفحص إمكانية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

ألجيش أعلن إغلاق بعض الشوارع والمحاور قرب الحدود مع لبنان pic.twitter.com/QdMzUoZ7Us — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 25, 2020

وذكر محللون سياسيون إسرائيليون لقناة "سكاي نيوز" أنه لا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت عملية تسلل أم رد من حزب الله على مقتل قيادي للحركة اللبنانية في سوريا في يوليو الماضي.

وأكد السياسيون، أن لبنان لن يحتمل الرد الإسرائيلي حال التأكد من أن هناك عملية يقوم بها عناصر حزب الله.

אירוע בטחוני בגבול הצפון-



עקב אירוע ביטחוני באזור מנרה,

נשמעים הדי פיצוצים של פצצות תאורה.

לא ברור אם מדובר בנסיון חדירה כושל בגבול הצפון- רכס רמים.

צה"ל מבצע סריקות באזור הצפון. pic.twitter.com/kWMynwf2ry — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 25, 2020

وذكرت "القناة 12" العبرية، أن الحادث الأمني جد بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إجازة في فندق بالشمال.