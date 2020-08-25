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المرصد السوري: قصف دورية تركية روسية غرب إدلب.. ولا خسائر

12:47 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
المرصد السوري: قصف دورية تركية روسية غرب إدلب.. ولا خسائر

دمشق- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تعرض دورية تركية ـ روسية للقصف عند محيط أورم الجوز غرب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف المرصد أن القوات الروسية ونظيرتها التركية خرجتا في دورية مشتركة انطلاقا من قرية ترنبة شرق إدلب، متجهة إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي، إلا أنها تعرضت للاستهداف، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

وفي 17 أغسطس الجاري، أفاد المرصد بتعرض عربة تركية للاستهداف يرجح أنه جرى بقذيفة "ار بي جي" خلال تسيير دورية مشتركة روسية ـ تركية على طريق اللاذقية - حلب الدولي.

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المرصد السوري تركيا روسيا

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