8731 حالة في 24 ساعة..الأرجنتين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

بوينس آيرس- أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الثلاثاء 8731 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 350867 شخصا، وكان الرقم القياسي السابق في عدد الإصابات اليومية سجل في 20 أغسطس الجاري، وكانت حصيلته 8225 إصابة.

كما أصبح عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس خلال آخر 24 ساعة، هو الآخر الأعلى منذ بداية الوباء بـ 381 وفاة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7366 حالة، في حين لم يجر في أوقات سابقة تسجيل أكثر من 283 حالة وفاة خلال يوم واحد جراء هذه العدوى في البلاد.

وحتى الآن، تعافى في الأرجنتين 256789 شخصا، فيما كانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي قد اكتشفت في البلاد في 3 مارس الماضي، وفرض الحجر الصحي العام في 20 من نفس الشهر، واستبدل هذا الإجراء في 4 يونيو الماضي بقيود أقل صرامة في معظم أرجاء البلاد، إلا أن الحجر الصحي بشكل مخفف، مدد في العاصمة وضواحيها مبدئيا حتى 30 أغسطس الجاري.