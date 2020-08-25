أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

أمريكا والصين تشهدان "تقدما" في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة

05:08 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أمريكا والصين تشهدان "تقدما" في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة

أمريكا-والصين

واشنطن- (د ب أ):


شهدت الولايات المتحدة والصين، تقدمًا في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان له أمس الاثنين، عقب اتصال هاتفي بين الجانبين.

وقال البيان إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، شاركا في الاتصال الهاتفي المجدول مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه.

وأضاف البيان "أن الجانبين بحثا أيضًا الزيادات الجوهرية في مشتريات المنتجات الأمريكية من قبل الصين، وأيضًا الإجراءات المستقبلية اللازمة لتطبيق الاتفاق، وأن كلا الجانبين يشهدان تقدمًا، وأنهما ملتزمان باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان نجاح الاتفاق".

يذكر أن الدولتين توصلتا إلى المرحلة الأولى من الاتفاق في يناير الماضي، والتي تلزم الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

لكن يبدو أن الصين ربما لا تقدر على تلبية هذه المطالب بسبب وباء فيروس كورونا.

أمريكا الصين واشنطن

الخبر التالى:

الأمن الموريتاني يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان