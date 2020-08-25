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رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة

01:59 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة

هشام المشيشي

(أ ش أ):


أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.

والمشيشي، عينّه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرًا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وعين المشيشي، علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرًا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

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Asha
هشام المشيشي تونس قيس سعيد

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