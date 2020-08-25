التشيك تقدم مساعدة مالية للحركة الديمقراطية في بيلاروسيا

براغ - (د ب أ)

قررت جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، تقديم مساعدة مالية وطبية لمؤيدي الحركة الديمقراطية الجديدة في بيلاروسيا.

وفى اجتماعها اليوم الاثنين، أعلن مجلس الوزراء في براغ على تقديم ما يعادل 400 ألف يورو تقريبًا ما يعادل 470 ألف دولار، لصندوق التضامن.

وقال وزير الخارجية التشيكى توماس بيترسيك إنهم يريدون تقديم مساعدة عملية، وقال السياسي الاشتراكي الديموقراطي "يجب منح البيلاروسيين الحق في تقرير مستقبلهم بحرية".

والغرض من تقديم هذه المساعدة المادية أن تعود بالفائدة على الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو التعذيب أو الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.