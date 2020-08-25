رئيس وزراء السودان يوجه بدعم جهود السلام في جوبا
السودان - (أ ش أ)
وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بتعزيز الجهود لحماية المدنيين بولاية شمال دارفور غرب السودان، ودعم جهود السلام الجارية الآن في جوبا، من خلال العمل الاجتماعي في الولاية والاهتمام بقضايا النازحين.
وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان - أن حمدوك التقى اليوم الاثنين مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.
وقال والي شمال دارفور - في تصريح صحفي - إنه قدم لرئيس الوزراء تقريرا عن الوضع في ولاية شمال دارفور، خاصة جهود الحكومة في حماية المدنيين وإنجاح الموسم الزراعي، لافتا إلى أن اللقاء تناول الوضع الأمني والمعيشي في الولاية.
وأضاف أنه أطلع رئيس الوزراء على خطة تشكيل حكومة ولاية شمال دارفور وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة، موضحا أن رئيس الوزراء قدم دعما سخيا لمواجهة طوارئ الخريف والقضايا المعيشية في الولاية.
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