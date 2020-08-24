كوريا الجنوبية تعلق الحضور في 2000 مدرسة بعد ارتفاع إصابات كورونا

سول - أ ش أ

أعلنت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، تعليق حضور الطلاب في نحو 2000 مدرسة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة - في بيان حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن القرار سيطبق على 1845 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى لإغلاق أكثر من 1000 مدرسة منذ مايو الماضي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 283 إصابة لطلاب و79 عضو هيئة تدريس منذ القرار بعودة الطلاب للمدارس في 20 مايو الماضي.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان قد حذر في مطلع الشهر الجاري من أن العالم يواجه "كارثة جيل" بسبب غلق المدارس خلال تفشي جائحة "كورونا".. وقال "إن عودة الطلاب للمدارس والمؤسسات التعليمية بشكل أمن يقع ضمن الأولوية بمجرد السيطرة على العدوى بالمرض محليًا".