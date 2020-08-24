روسيا تدمر قناة لتجنيد مقاتلي داعش
موسكو- (أ ش أ):
دمر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين قناة لتجنيد مقاتلي داعش الإرهابي، واعتقال المنظم وذلك وفقا لم أعلنه مركز أمن المعلومات للجهاز.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الأمن الفيدرالي، قوله - في بيان - "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية لروسيا على أراضي جمهورية تتارستان، بقمع أنشطة عضو في التنظيم الإرهابي الدولي "داعش" بالمشاركة في تنظيم قناة عبر الحدود لإمداد داعش بالموارد".
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