أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على قطاع غزة

06:55 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة مرة أخرى مساء الأحد عند الحدود بقطاع غزة، حيث أطلق النار على منشآت تابعة لحركة حماس ردا على هجمات بالبالونات الحارقة.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على موقع تويتر اليوم الإثنين إن مواقع عسكرية وأنفاقا تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة أصيبت فى الهجمات.

وبعد هدنة متعلقة بانتشار فيروس كورونا، صعد الفلسطينيون من هجماتهم عبر الحدود من غزة خلال الشهر الجارى، وشمل ذلك ما تصفه إسرائيل بـ"إرهاب البالون" وإضرام النار فى الحقول الزراعية فى جنوب إسرائيل بالبالونات الحارقة.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة غارات جوية حركة حماس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان