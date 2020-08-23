الأعلى منذ الذروة الماضية.. فرنسا تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، 4 آلاف و897 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في أكبر قفزة يومية منذ الذروة السابقة في منتصف أبريل الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء يوم الأحد، أنها سجلت 4897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم السبت عند 3602، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وأفادت بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30513 وفاة منذ بداية الوباء.