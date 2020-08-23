الصحة العالمية: حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا ليس مؤكدًا

وكالات:

أكد رانييري جويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، إن القطاعات الطبية أصبح لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن حدوث موجة ثانية من كورونا ليس أمرًا مؤكدًا حتى الآن.

ويرى جويرا أن ارتفاع الإصابات في إيطاليا مرة أخرى يرجع لزيادة وتوسيع عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس، وذلك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقال إن احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضح أن "زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة".

وأضاف مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية أنه "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيرا إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عامًا تكون هي نفسها لدى البالغين".