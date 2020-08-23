أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الصحة العالمية: حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا ليس مؤكدًا

07:14 م الأحد 23 أغسطس 2020
الصحة العالمية: حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا ليس مؤكدًا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أكد رانييري جويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، إن القطاعات الطبية أصبح لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن حدوث موجة ثانية من كورونا ليس أمرًا مؤكدًا حتى الآن.

ويرى جويرا أن ارتفاع الإصابات في إيطاليا مرة أخرى يرجع لزيادة وتوسيع عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس، وذلك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقال إن احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضح أن "زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة".

وأضاف مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية أنه "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيرا إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عامًا تكون هي نفسها لدى البالغين".

منظمة الصحة العالمية رانييري جويرا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الوزراء الإسرائيلي يلغي اجتماعه الأسبوعي وانتخابات رابعة تلوح في الأفق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل نهائي أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان.. التشكيل