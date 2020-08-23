أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

قوات التحالف الدولي تنسحب من معسكر التاجي بالعراق

12:02 م الأحد 23 أغسطس 2020
قوات التحالف الدولي تنسحب من معسكر التاجي بالعراق

قوات التحالف الدولي تنسحب من معسكر التاجي بالعراق

بغداد- (بي بي سي):

انسحبت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من قاعدة التاجي العسكرية التي تعرضت لهجمات منتظمة من قبل مسلحين محليين.

وتعد قاعدة التاجي ثامن قاعدة للتحالف في العراق يتم تسليمها للقوات العراقية منذ مارس الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أيام عن رغبته في سحب القوات الأمريكية المتبقية في العراق.

وتعرضت قاعدة التاجي لهجمات صاروخية خمس مرات هذا العام - إحداهم في مارس، وأصيب فيها ثلاثة من قوات التحالف وعراقيان.

وتُحمّل الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف قواعد التحالف في العراق، والتي تسارعت وتيرتها منذ أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

قوات التحالف الدولي بغداد العراق

الخبر التالى:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: وباء كورونا تسبب في زيادة الفقر المدقع بكوت ديفوار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:17 محطة ويربط جميع الخطوط.. ننشر تفاصيل الخط الخامس للمترو "مدينة نصر - الساحل"