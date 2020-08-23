في غضون ساعات.. كلمة لترامب حول "اختراق في علاج كورونا"

وكالات:

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أمس السبت، إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا ترامب في تغريدة عبر تويتر إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.