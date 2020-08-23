سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 39 ألفاً و627 والوفيات 2000

إصابات كورونا تصل إلى 39 ألفاً و627 في سويسرا

زيورخ - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 39 ألفا و627 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ ألفي حالة وتعافى 34 ألفا و100 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا .