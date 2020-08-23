أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الهند تسجل 69 ألفاً و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

07:46 ص الأحد 23 أغسطس 2020
الهند تسجل 69 ألفاً و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الهند تسجل 69 ألفاً و239 حالة إصابة جديدة

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا

الخبر التالى:

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان