جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 34 ألفاً و20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5.6 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 34 ألفا و20 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 176 ألفا و70 حالة، وذلك عقب تسجيل 707 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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