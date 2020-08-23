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كوريا الجنوبية تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:23 ص الأحد 23 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 387 انتقال محلي للعدوى و 10 حالات قادمة من الخارج.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17 إلفا و 399 إصابة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفرضت الحكومة الكورية المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي على نطاق الدولة ابتداء اليوم الاحد.

ويقول الخبراء إن قرار الحكومة رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية خشية انتشار العدوى على نطاق البلاد، ربما لن يكون كافيا للحد من وتيرة انتشار العدوى .

ولم تقع أي حالات وفاة جديدة من المرض ليبقى إجمالي المتوفين عند 309 وفاة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 31 حالة ليصل إلى 14 ألفا و 200 حتى منتصف ليلة أمس.

وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج في العزل الصحي 2890 شخصا، بزيادة قدرها 366 شخصا، ومنهم 30 في حالة خطيرة أو حرجة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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