مصادر: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث اتفاق السلام

واشنطن - (رويترز)

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى زيارة لدولتي الإمارات وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن بومبيو سيزور إسرائيل يوم الاثنين المقبل، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أو جنسيتهما أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت سابق هذا الشهر أنهما ستعملان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع.

وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ويعزز الاتفاق من المعارضة لإيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط الذي تعصف به الصراعات.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن من المتوقع أن يزور جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، إسرائيل والإمارات في أوائل سبتمبر أيلول وقد يتوقف في دول أخرى أيضا. وأضاف المسؤول أن آفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيرافق كوشنر خلال الزيارة.

وقال المسؤول إن كوشنر وبيركوفيتش سيتوجهان بالشكر لإسرائيل والإمارات على إنجاز الاتفاق.