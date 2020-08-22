أوزباكستان تسجل 406 حالات إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة في أوزباكستان، اليوم السبت، 406 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الحالات إلى 38231.

وقالت وزارة الصحة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ " إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 262 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 33989 شخصا، وتلقي 3825 شخصا العلاج في المستشفيات، منهم 277 شخصا في حالة خطيرة.​