أفغانستان: مقتل شرطي وإصابة 4 في ثلاثة انفجارات بكابول
كابول- (أ ش أ):
قالت الشرطة الأفغانية إن العاصمة كابول شهدت ثلاثة انفجارات صباح اليوم السبت؛ أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة أربعة آخرين بينهم مدني.
وأفادت الشرطة ـ في بيان رسمي وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية - بأن الانفجار الأول وقع في منطقة "سارك-اي-ناو" بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة في تمام الساعة السادسة والنصف (بالتوقيت المحلي)، واستهدف سيارة خاصة؛ ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين أحدهما مدني.
وأشار البيان إلى أن الانفجار الثاني وقع في المنطقة 15 التابعة للشرطة في تمام الساعة السابعة والثلث، وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، موضحا أن الانفجار كان يستهدف سيارة تابعة للشرطة، فيما وقع الانفجار الثالث بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة ولم يسفر عن أي خسائر.
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