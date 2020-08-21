الإمارات تنفي التقارير حول توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل
أبوظبي - (د ب أ):
نفت الإمارات اليوم الجمعة صحة ما تردد في وسائل إعلام اسرائيلية، أنها وقعت مع إسرائيل مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.
وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالامارات سالم محمد الزعابي في بيان اليوم الجمعة إن الهدف الاساسي من المعاهدة هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.
وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.
ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان