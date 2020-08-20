النقاش حول جعل اللقاح ضد كورونا إلزاميا

عواصم عالمية- (أ ف ب):

أطلق النقاش حول ضرورة جعل اللقاح المستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد إلزاميا في أستراليا ولكن ليس في الولايات المتحدة، بينما تتضاعف القيود في العالم في مواجهة تطور الوباء.

في الولايات المتحدة، حيث يعترض جزء من السكان بشدة على التدابير التقييدية مثل مجرد وضع الكمامة، يبدو أن المسألة قد حسمت بعدم جعل اللقاح ضد كوفيد-19 إلزاميًا.

قال الدكتور أنطوني فاوتشي مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الأربعاء في لقاء عبر الفيديو نظمته جامعة جورج واشنطن "لا يمكننا إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على تلقي اللقاح، لم نفعل ذلك قط".

وتابع: "يمكننا أن نجعله إلزامياً بالنسبة لمجموعات معينة، مثل العاملين في المجال الصحي، لكن لا يمكننا أن نفعل ذلك لعموم السكان"،

وبغض النظر عن ذلك، فقد طلبت حكومة دونالد ترامب مسبقاً مئات الملايين من الجرعات من ست شركات تعمل على تطوير لقاحات تجريبية، وستكون الجرعات مجانية.

قبل ساعات قليلة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن أي لقاح ضد فيروس كورونا "سيكون إلزاميًا" في بلاده، باستثناء من يجب إعفاؤه منه لأسباب طبية.

- الهدف تحصين 95 بالمئة من السكان -

أعلنت أستراليا الثلاثاء ضمان حصولها على لقاح "واعد" ضد فيروس كورونا المستجد، بفضل اتفاق توصلت إليه مع مجموعة الأدوية السويدية البريطانية "أسترازينكا".

وقدرت السلطات الأسترالية أنه يجب تلقيح 95 بالمئة من السكان للقضاء على الفيروس.

في أستراليا، حيث تم السيطرة على الوباء جيدًا قبل عودة ظهوره في ولاية فيكتوريا، أمرت السلطات بحظر التجول الليلي وإغلاق المحال التجارية غير الأساسية حتى 13 سبتمبر على الأقل في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

كما أعلنت كانتاس، شركة الطيران الأسترالية، عن خسارة فادحة قدرها 1,9 مليار دولار خلال العام بسبب "الانهيار شبه التام في الطلب على الرحلات الجوية".

وأدى الوباء، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، إلى ما لا يقل عن 781,194 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس الأربعاء بالاستناد إلى مصادر رسمية.

تم إحصاء أكثر من 22,187,780 إصابة في 196 دولة وإقليم منذ بداية الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا، 172,965 حالة وفاة، أي بزيادة 1286 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتضم البلاد ما يقرب من ربع الحالات التي تم تشخيصها في جميع أنحاء العالم.

كمامة في ميكونوس

في أمريكا اللاتينية، تجاوزت كولومبيا، رابع أكثر البلدان تضرراً بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، عتبة نصف مليون إصابة. في إيران، تم تخطي العتبة الرمزية المتمثلة في وفاة 20 ألف شخص من جراء كوفيد -19.

وفي أوروبا، سجلت ألمانيا في الساعات ال24 الماضية 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ ابريل بحسب الاحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة، وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للاصابات في البلاد الى 228 ألفا و621 وتؤكد المنحى التصاعدي للحالات الذي سجل في الأسابيع الماضية.

وسجلت إسبانيا 131 حالة وفاة الأربعاء في أسبوع واحد، أي ضعف السابق، في حين أصبحت منطقة مدريد مرة أخرى المنطقة الأكثر تضررا كما في ذروة الوباء. كما قفز عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 6700 حالة خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 370 ألف حالة، وهو أعلى رقم في أوروبا الغربية.

في مواجهة الأرقام المقلقة وزيادة الإصابات، يتم تشديد القيود في جميع أنحاء العالم.

وفرضت فنلندا، التي لم تتأثر نسبيًا بالوباء، الأربعاء قيودًا على القادمين من معظم دول الاتحاد الأوروبي، مشيدة بأن لديها السياسة الحدودية "الأشد صرامة" في الاتحاد الأوروبي.

وفي اليوم نفسه، أضافت النروج اليونان وبريطانيا وأيرلندا والنمسا وأجزاء من السويد والدنمارك إلى قائمة البلدان التي لا ينصح بالسفر "غير الضروري" إليها.

في اليونان، أعلنت السلطات فرض وضع الكمامة في جزيرة ميكونوس.

جمهور طواف فرنسا

في فرنسا، تجاوز عدد الإصابات الجديدة 3700 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي زيادة غير مسبوقة منذ مايو.

وطالب مدير طواف فرنسا للدراجات الهوائية الجمهور بوضع الكمامة أثناء السباق، وهي مسألة "منطقية" على حد قوله.

وقال كريستيان برودوم مدير الحدث "بالنسبة إلى المتفرجين، على الطريق، من الواضح أنه لا مجال لطرح السؤال (...) تشير الفطرة السليمة إلى أنه من الضروري وضع الكمامة، حتى لو كان الالتزام الرسمي بذلك يعود إلى أقسام الشرطة في المقاطعات ال32 التي سيمر بها".

في إيطاليا، قبل شهر من استئناف دوري كرة القدم، تم الإعلان الأربعاء عن إصابة عدة لاعبين بالوباء، فيما تبدأ بعض الأندية استعدادات ما قبل الموسم.

تستعد الرياضات الشتوية أيضًا لموسم خاص. نشر الاتحاد الدولي للتزلج الأربعاء بروتوكول اختبار كوفيد-19 خاص بموسم 2020/2021، مما يجعل الاختبار إلزاميًا للرياضيين قبل كل فعالية على أن يتكرر كل ثلاثة أو أربعة أيام.

في الصين، ولأول مرة منذ بداية تفشي الوباء، سيسمح للجمهور بدخول ملعب كرة القدم السبت خلال مباراة في بطولة الدوري الممتاز (الدرجة الأولى).