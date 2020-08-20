يونهاب: واشنطن وسول تستأنفان المحادثات بشأن تقاسم النفقات الدفاعية دون نتائج ملموسة

سول - (د ب أ):

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس باستئناف المحادثات بشأن تقاسم النفقات الدفاعية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، دون تحقيق نتائج ملموسة بعد.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه أن كبير مفاوضي كوريا الجنوبية بشأن محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية مع الولايات المتحدة، جيونج إيون بو، تحدث هاتفيا مع نظيرته الأمريكية دونا ويلتون بشأن القيمة التي يمكن أن تدفعها سول مقابل احتشاد 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لهذا العام وما بعده.

ونقلت يونهاب عن المصدر: "الاتصالات بين الجانبين بشأن تقاسم التكلفة مستمرة عبر الهاتف"، مشيرا إلى أنه لا توجد خطة لعقد محادثات وجها لوجه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "لا يوجد أي تقدم ملموس بعد".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تطلب 1.3 مليار دولار سنويا من كوريا الجنوبية، بزيادة 50% على العام السابق، بينما تتمسك سول بزيادة 13%.