ترامب: ‏بومبيو سيقدم للأمم المتحدة غدًا طلبًا لإعادة فرض العقوبات على إيران ‎

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، من البيت الأبيض، إن طهران خرقت الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥ بشكل كبير، وأنه بصدد فرض عقوبات أممية جديدة عليها.

وواصل الرئيس الأمريكي حديثه، بقوله، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سوف يلتقي غدًا الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وسوف يقدم طلبًا بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال إن إيران لم تعد قادرة على تمويل التطرف والإرهاب في المنطقة.

وتابع، من البيت الأبيض، أنه حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، لفترة رئاسية جديدة فإنه سوف يعقد اتفاقًا جديدًا مع طهران.

وأشاد ترامب، بالعقوبات التي أقرها على طهران، خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أنها تسببت في الحد من قدرة إيران على تمويل الإرهاب.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق من اليوم، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك غدا الخميس، وسط خطط أمريكية للمطالبة بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يحاول بومبيو تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على طهران في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وتم وضع تصور للآلية حال تبين أن إيران غير ممتثلة للاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى الدولية الست في فيينا عام 2015.

وكان الهدف من الاتفاق منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.

وتسمح الآلية لأطراف الاتفاق بالدعوة إلى إعادة فرض العقوبات في عملية معقدة لا يمكن أن يعرقلها حق النقض (الفيتو).

وتشك معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن في شرعية استدعاء واشنطن لآلية "سناب باك"، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا عام 2018.

وهدد مسؤولون أمريكيون، من بينهم بومبيو، باتخاذ إجراء بعد أن رفض مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بشدة محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن ينتهي الحظر في أكتوبر.