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السعودية: الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك

06:24 م الأحد 02 أغسطس 2020
السعودية: الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك

الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك

الرياض - (د ب ا)

أعلن نائب وزير الحج والعمرة بالسعودية، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأحد، إن الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء مناسك الحج.
وأضاف مشاط، وفقا لقناة "الإخبارية"، أن المملكة جندت جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1441هـ.
وأكد أن الاحترازات اتبع فيها جميع الإجراءات الاستثنائية خلال حج هذا العام.

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