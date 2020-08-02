عريقات: أمريكا تمارس البلطجة والابتزاز بالتحريض على القيادة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية "تمارس البلطجة والابتزاز بالتحريض على القيادة الفلسطينية".

وأدان عريقات ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوج لامبورن لفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

واعتبر أن ذلك "يأتي لعقاب الضحية على رفض خطة صفقة القرن (خطة السلام الأمريكية) وهو ما يمثل بلطجة وابتزاز مرفوضين".

وأكد عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

وتابع قائلا إن "السلطة الوطنية الفلسطينية أسست لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال".