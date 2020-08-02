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إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية 14 ألفا و336 والوفيات 301

02:23 ص الأحد 02 أغسطس 2020
إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية 14 ألفا و336 والوفيات 301

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 14 ألفا و336 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد بتوقيت سول، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس أودى بحياة 301 شخصا. وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 13 ألفا و233 مصابا حتى الآن.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في البلاد قبل حوالي 27 أسبوعا.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية كوفيد 19

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