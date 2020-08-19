الشرطة العراقية تؤكد استهداف 6 ناشطين في البصرة وبغداد والناصرية

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين نفذوا عمليات اغتيالات أسفرت عن مقتل ثلاث ناشطات وإصابة ثلاثة نشطاء آخرين في محافظات البصرة والناصرية وبغداد.

وأوضحت المصادر، أن ثلاث نساء ناشطات في المظاهرات الاحتجاجية قتلن اليوم في محافظة البصرة وأصيب ناشط رابع بجروح خطيرة برصاص مسلحين مجهولين فيما أصيب ناشط مدني بجروح بانفجار استهدف منزله في محافظة الناصرية، وأصيبت ناشطة مسعفة في بغداد برصاص مسلحين.

وذكرت المصادر أن جميع الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات ومحاولات الاغتيال من الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها تسع مدن عراقية منذ أكتوبر من العام الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وحل مشاكل البطالة في البلاد.

من جهته، صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء بأن قرار الحكومة بإقالة قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح، وعدد من مدراء الأمن من مناصبهم جاء بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها مدينة البصرة وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".