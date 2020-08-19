الأعلى منذ ٢٣ مايو.. إيطاليا تسجل إصابات جديدة بكورونا

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليرتفع الإجمالي إلى 255 ألفا و278 حالة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذا العدد اليومي هو الأكبر في إيطاليا منذ 23 مايو الماضي، مضيفة أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس بلغت في إيطاليا حتى الآن 35 ألفًا و412 حالة.