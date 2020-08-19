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الأعلى منذ ٢٣ مايو.. إيطاليا تسجل إصابات جديدة بكورونا

08:07 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الأعلى منذ ٢٣ مايو.. إيطاليا تسجل إصابات جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليرتفع الإجمالي إلى 255 ألفا و278 حالة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذا العدد اليومي هو الأكبر في إيطاليا منذ 23 مايو الماضي، مضيفة أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس بلغت في إيطاليا حتى الآن 35 ألفًا و412 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
إيطاليا وزارة الصحة الإيطالية فيروس كورونا

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