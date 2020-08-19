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بعد رفض واشنطن.. الكرملين: قمة "السبع" حول إيران باتت غير ممكنة

03:02 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
بعد رفض واشنطن.. الكرملين: قمة "السبع" حول إيران باتت غير ممكنة

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة " السبع " بشأن إيران، فإن هذه القمة أصبحت غير ممكنة.

وردا على إمكانية عقد قمة " السبع" حول إيران بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية لها، قال بيسكوف: "إن رفض واشنطن لا يسمح بعقد القمة ، ولكن هذا لا يعني أن الحوار بشأن الموضوع الإيراني مع الدول المعنية قد توقف".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" أن الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة واستدامة الاتفاق النووي الإيراني وتسوية الوضع سيستمر بالطبع".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مؤخرا عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران لمناقشة الوضع حول البرنامج النووي الإيراني والوضع في منطقة الخليج.

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