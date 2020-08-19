الصين تعارض "تغيير السلطة بالقوة" وتدعو للحل السلمي في مالي

بكين- أ ش أ:

أعلنت الصين، الأربعاء، معارضتها استخدام القوة لتغيير السلطة، داعية المنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتعزيز الحل السلمي لأزمة مالي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على التمرد العسكري في مالي واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته، وإعلان كيتا مساء أمس الثلاثاء استقالته وحل الجمعية الوطنية والحكومة.

وقال جيان "تولي الصين اهتمامًا كبيرًا للوضع في مالي، وتعارض استخدام القوة وغيرها من الوسائل غير الطبيعية لتغيير السلطة، وتدعم المنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخاصة الاتحاد الأفريقي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتعزيز الحل السلمي لأزمة مالي".

وأضاف جيان "ندعو جميع الأطراف في مالي إلى الانطلاق من المصالح الأساسية للبلاد والشعب، وحل الخلافات بالطرق السلمية عن طريق الحوار، واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار الوطني والوحدة العرقية".