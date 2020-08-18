البرازيل توافق على تجريب لقاح جديد مُحتمل لكورونا
برازيليا- (د ب أ):
وافقت هيئة الرقابة الصحية في البرازيل (أنفيزا)، على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد، يحمل اسم "Ad26.COV2.S"، بحسبما أعلنت في بيان.
وأفادت وكالة "بلومبرج بأن التجربة سوف تشمل ما يصل إلى 60 ألف متطوع في عدة مناطق، منهم 7 آلاف في البرازيل.
وبدأت المرحلتان الأولى والثانية لتجريب اللقاح "Ad26.COV2.S" في في الولايات المتحدة وبلجيكا في يوليو الماضي.
وهذه رابع تجربة تسمح بها أنفيزا للقاح محتمل مضاد لكورونا.
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