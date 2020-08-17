3 حالات وفاة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة تعود لمرضى من الخليل في جنوب الضفة الغربية، وقد كانوا يعانون من عدة أمراض مزمنة ما يرفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 124.

وأفادت الوزارة بتسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و358 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 3ر61 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2ر38في المئة وحالات الوفاة 0ر5في المئة من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة "حماس" عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من داخل مراكز الحجر الصحي المخصص للعائدين من الخارج.