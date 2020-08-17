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اليونان تعيد فتح المدارس رغم ارتفاع إصابات كورونا

02:54 م الإثنين 17 أغسطس 2020
اليونان تعيد فتح المدارس رغم ارتفاع إصابات كورونا

ستيليوس بيتاس

أثينا - أ ش أ

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعيد فتح المدارس للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من السابع من شهر سبتمبر المقبل، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بيتاس - في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - "سيتعين علينا مواجهة التحديات الأساسية ذاتها مجددًا، ومراقبة النظافة الشخصية وتدابير الحماية".

وأوضح أنه إذا حافظ البالغون على مسافات بين الأشخاص تطبيقا للتباعد الاجتماعي، وإذا حافظوا على غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات، سيقتنع الأطفال بالقيام بنفس الشيء، مشيرًا إلى أن هذا هو العنصر الرئيسي الذي سيمنع تفشي الفيروس في المدارس.

يذكر أن اليونان سجلت 7 آلاف و75 إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

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Asha
ستيليوس بيتاس أثينا فيروس كورونا

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