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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن اعتقال 25 من مسلحي حركة طالبان

11:03 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن اعتقال 25 من مسلحي حركة طالبان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، اعتقال 25 من مسلحي حركة "طالبان" بينهم 3 قادة، وذلك في عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة "شكردارا" بالعاصمة كابول.
وذكرت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - أن القوات صادرت كمية من الأسلحة خلال هذه العملية، مشيرة إلى أن مجموعة من القوات ستبقى في المنطقة لتأمين المواطنين حيث أن عناصر الحركة المسلحة كانت تثير الرعب في نفوسهم.
وأضافت الوزارة أن 5 من عناصر الحركة قتلوا خلال هذه العملية التي نفذتها القوات الأفغانية في حين أصيب اثنان آخران بجروح، مشيرة إلى أنه تم تطهير المنطقة بالكامل من العناصر المسلحة.
ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن الأفغانية، كما أن حركة "طالبان" لم تعلق بعد على هذه الأنباء حتى الآن.

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حركة طالبان وزارة الدفاع الأفغانية كابول

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