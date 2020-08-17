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زاخاروفا تنتقد دعوات ماكرون بشأن التظاهرات في بيلاروسيا

11:02 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
زاخاروفا تنتقد دعوات ماكرون بشأن التظاهرات في بيلاروسيا

إيمانويل ماكرون

موسكو - أ ش أ
انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في التظاهرات في العاصمة البيلاروسية مينسك ومدن أخرى.
وتساءلت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين - ما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طالب الاتحاد الأوروبي بدعم مئات الآلاف من السترات الصفراء الذين يتظاهرون في باريس، مضيفة "متى سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن انتظار طلبات رؤساء الدول الأعضاء ويبدأ في التحرك بشكل استباقي لدعم الاحتجاجات في مجالاته؟".
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح أمس بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في الأعمال السلمية في مينسك ومدن بيلاروس الأخرى.

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