جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 21.5مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 21.5 مليون صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 21 مليونا و 459 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 13.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 771 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والسعودية والأرجنتين وباكستان.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96220
عدد المصابين
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57858
عدد المتعافين
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5124
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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21297048
عدد المصابين
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14075982
عدد المتعافين
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761576
عدد الوفيات
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