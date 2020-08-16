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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 21.5مليون

08:22 ص الأحد 16 أغسطس 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 21.5مليون

العالم يواجه فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 21.5 مليون صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 21 مليونا و 459 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 13.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 771 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والسعودية والأرجنتين وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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  • 96220

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  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

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