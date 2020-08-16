أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش

01:45 ص الأحد 16 أغسطس 2020
الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش

الجيش الوطني الليبي

وكالات

أكدت مصادر بالجيش الوطني الليبي لـ "العربية" القضاء على خلية لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن الخلية الإرهابية كانت تتجهز لمهاجمة مواقع نفطية بالجنوب الليبي.

وعاد تنظيم داعش الإرهابي بعد فترة طويلة من انقطاع عملياته الإرهابية في ليبيا لنشاطه مجدداً، وتبنى هجوماً استهدف بوابة عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوبى ليبيا خلال شهر مايو الماضي.

تنظيم داعش الجيش الليبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان